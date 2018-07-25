25-го июля в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана для участия в международном состязании «Кубок моря — 2018», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
25-го июля в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана для участия в международном состязании «Кубок моря — 2018», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Дата: 2018/07/25 15:27
Раздел: Азербайджан
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