Иранские ВМС примут участие в соревновании по стрельбе, который пройдет в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на MehrNews, об этом заявил командующий ВМФ, контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

«Главная цель соревнований — укрепить связи дружбы и близость между ВМС региона Каспийского моря», — заявил Х.Ханзади.

Он напомнил, что в рамках турнира будет разыгрываться Кубок морской пехоты в разных странах.

Генерал подчеркнул, что наряду с основным чемпионатом по морскому дайвингу, в Азербайджане пройдут соревнования по стрельбе, в связи с чем Иран направит 24 июля в Баку два военных корабля для участия в турнире.

Minval.az