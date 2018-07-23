Учебники, предоставленные Грузии Азербайджаном и Арменией, не соответствуют стандартам образовательной системы страны.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Омбудсмена Грузии по правам и свободам человека за 2017 год.

В документе говорится, что недавно Армения перешла на 12-летнюю систему обучения: «В Азербайджане же все еще 11-летняя система обучения. Это означает, что в Азербайджане нет учебников, рассчитанных на 12-й класс. Учебники, предоставленные Азербайджаном для азербайджаноязычных школ Грузии, не соответствуют образовательной системе».

Омбудсмен посоветовала Министерству образования и науки Грузии распорядиться об издании учебников на азербайджанском и армянском языках.

Отметим, в последние годы Азербайджан снабжает учебниками азербайджаноязычные школы Грузии. В течение последних 4 лет Минобразования Азербайджана отправило в Грузию учебники «Азербайджанский язык» и «Литература» и методические пособия для преподавателей общей численностью 73 805 штук.

Minval.az