На пограничном посту Билясуварского таможенного управления «Гоша тепе» был проведен осмотр ехавшего из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан грузового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Ирана.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, во время осмотра автомобиля марки «Scania», проведенного с помощью собаки кинологической службы, в кабине транспортного средства были обнаружены в одном целлофановом пакете 0,411 грамма метамфетамина и в 2 пластиковых сосудах 160 мл. раствора метадона.

Напомним, метамфетамин включен в «I список психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Азербайджанской Республики», раствор метадона включен во «II список наркотических средств, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики».

По факту ведется расследование.

Minval.az