24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах полуострова возможны грозы и кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 25-30°, в Баку ночью 24-26°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 40-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть южный ветер. Температура воды в море составит 25-26°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 26-27°.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-15°, днем 33-38°, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.

Minval.az