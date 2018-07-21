Лейла Алиева поздравила народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова с бракосочетанием.

Как передает 1news, в своем инстаграм-аккаунте она разместила поздравление и высказала свои пожелания Эмину и его избраннице Алене Гавриловой.

«Я желаю Эмину и Алене счастья. Они очень достойные и красивые люди, и дай Бог, чтоб любовь в их жизни была превыше всего!»- написала Лейла Алиева в своем аккаунте в соцсети.

Напомним, что Лейла Алиева и Эмин Агаларов ранее состояли в браке. В браке у них родились два сына. Кроме того, Лейлой Алиевой была усыновлена девочка, которую также признал Эмин Агаларов.

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