Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря был подписан в Москве представителями пяти прикаспийских стран. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как известно, 19-20 июля 2018 года в Москве состоялась внеочередная сессия Конференции сторон «Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря» (Тегеранской конвенции). Азербайджан на сессии представляла делегация под руководством министра экологии и природных ресурсов АР Мухтар Бабаев.

Цель подписанного протокола заключается в проведении оценивания в трансграничном контексте влияния на окружающую среду отходов хозяйственной деятельности в бассейне Каспийского моря, обеспечения принципов прозрачности и последовательного развития.

Отметим, что Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря вступила в силу 12 августа 2006 года. Сторонами конвенции являются прикаспийские страны — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

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