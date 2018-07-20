В Германии издан немецкий перевод книги под названием «Кавказ – кулинарное путешествие в Грузию и Азербайджан», автором которой является известный лондонский шеф-повар украинского происхождения Ольга Геркулес. Об этом сообщают в Национальном центре грузинской книги.

Перевод книги вышел в свет в немецком литературном издательстве Knesebeck Verlag.

Ольга Геркулес заинтересовалась грузинской кухней и стала изучать ее несколько лет назад. Популярное британское издание The Independent в 2017 году рассказало о ней в статье под названием «Повар, который заставит вас посетить Грузию». Ольга призналась, что Грузия произвела на нее столь огромное впечатление, что она задумалась о переезде в эту страну.

«В Грузии тебя очаровывает все: от пейзажей до людей и еды. Я легко представляю, что могу остаться работать в этой стране шеф-поваром», — говорит Ольга.

Уникальные рецепты для своей книги кулинар собрала, путешествуя по регионам Грузии. Источником ее вдохновения становились люди, которые готовили традиционную кухню сами.

«Они готовят еду дома, и они абсолютные мастера во всем. Они обладают естественным инстинктом в том, что и как делать», — сказал Геркулес.

Ольга Геркулес считается первым кулинаром международного класса, написавшим книгу об украинской кухне. 34-летняя уроженка города Каховка Херсонской области Украины уже больше 10 лет живет в Лондоне. Автор кулинарных книг «Мамушка: рецепты из Украины и из-за ее пределов» и «Дедакаци: кулинарная книга – путешествие через Дикий Восток».

Ольга является обладательницей гастрономической премии, учрежденной престижным продовольственным магазином «Фортнум и Мейсон» (Fortnum & Mason Food & Drink Awards 2016), за лучшую дебютную книгу. Она дает мастер-классы, занимается различными культурно-кулинарными проектами. Ее рецепты ежемесячно появляются в газете Guardian в рубрике рецептов от топ-поваров.

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