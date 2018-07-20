21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 28-33°, в Баку ночью 24-26°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 40-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21 июля температура воды в море составит 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) температура воды в море составит 26-27 градусов.

МЭПР призывает быть осторожными на пляжах в связи с усилением северо-западного ветра.

21 июля в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, возможны проливные дожди и град. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

Minval.az