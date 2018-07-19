Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Сабита Багирова, обвиняемого в умышленном убийстве.
Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Анвара Сеидова был зачитан приговор.
Приговором суда он был осужден на 5 лет лишения свободы.
Напомним, что прокурор в своем выступлении попросил лишить С.Багирова свободы сроком на 11 лет.
Отметим, что инцидент произошел в мае прошлого года.
Перед одним из кафе в Низаминском районе Баку житель Агсуинского района Сабит Багиров на почве конфликта нанес ножевое ранение жителю Баку Валеху Гейдарову.
От полученных ранений В.Гейдаров скончался по дороге в больницу.
После инцидента сотрудники 23-го отделения Управления полиции Низаминского района задержали и передали следствию С.Багирова.