Как ранее сообщал Minval.az, государственный департамент США «решительно поддерживает» проект «Южный газовый коридор», который сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу в части поставок в Европу, заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос.

«Соединенные Штаты выступают против предполагаемого проекта «Северный поток-2», — сказал Капмос. По его словам, этот проект «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе» и особенно это затронет Украину.

Но насколько сильно «Северный поток-2» затронет интересы Украины и «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе»?

Экономист Натиг Джафарлы считает, что дело не только в Украине.

— Американская сторона часто поднимает этот вопрос, потому что, если транзит российского газа через Украину исчезнет (а это 80 миллиардов кубометров в год), Украина сильно потеряет, в том числе потеряет и рычаги давления на Россию. И потому и американцы, и европейцы хотят, чтобы трубопровод, работающий еще с советских времен (через Балтийское море), продолжал функционировать и дальше. Как я понимаю, несколько дней назад об этом был подписан первый протокол. И несмотря даже не то, что если «Северный поток» будет работать, часть газа снова пойдет через Украину. Россия вынуждена будет с этим согласиться, иначе они столкнутся с большими проблемами в плане реализации «Северного Потока-2». Но европейские страны, например, Германия, очень сильно заинтересованы в «Северном Потоке-2» потому что в строительстве принимает участие большой немецкий бизнес, страна имеет с этого большие доходы, кроме того в потреблении российского газа Германия занимает первое место в Европе. Для США украинский вопрос является только видимой частью айсберга. Основной вопрос для США состоит в том, что они – начиная со следующего (максимум с 2020-го) года – будут продавать свой сжиженный газ Европе. И себестоимость сжиженного газа естественно выше, чем трубопроводная, поставляемая РФ. В Европу. Таким образом, американцы хотят убрать часть российского газопотока, чтобы продавать свой газ европейским странам. Первые сделки уже заключены – Литва, Польша и Испания уже согласились на экспериментальные поставки сжиженного американского газа. Но американский проект очень амбициозен: они хотят сбывать около 60-70-ти миллиардов кубометров газа ежегодно в Европу. А потребление газа в Европе не растет – приблизительно потребление составляет 500 миллиардов кубометров в год. И оно не будет расти, потому что Европа пользуется продукцией альтернативной энергетики. И поэтому какая-то страна должна уйти с европейского рынка, чтобы американцы заняли ее место. Поэтому Россия является основным конкурентом для американских производителей сжиженного газа, и весь шум вокруг «Северного Потока» связан именно с тем, чтобы американцы как можно скорее могли внедриться на европейский рынок.

— США заявили, что видят азербайджанский газ в качестве альтернативы российскому. Как Вы это прокомментируете?

— Многие европейские и западные эксперты уже много раз заявляли о том, что азербайджанский газ может стать очень важным источником энергоснабжения Европы и может являться альтернативой российскому газу. Честно говоря, это слишком громкие заявления, потому что объемы потребления Европы, объемы азербайджанского газа и объемы российских поставок просто несопоставимы. Как я уже сказал, годовое газопотребление в Европе – 500 миллиардов кубометров. Треть этого объема — приблизительно 140-150 (а иногда даже свыше) миллиардов кубометров в год Европа получает из России. Азербайджанский газ в лучшем случае в 2020-м году будет поставляться в объеме 10 миллиардов кубометров в год – то есть всего около 2% потребления Европы. Согласитесь, что это минимальный объем, который никак не может составить конкуренцию российскому газу, тем более, если рассматривать азербайджанский газ как альтернативу российскому. Это слишком громкое и слишком оптимистическое заявление со стороны США. Достаточно одного примера: маленькая европейская Венгрия в год потребляет около 11,5 миллиардов кубометров газа. Получается, что годовой объем поставки газа из Азербайджана не сможет удовлетворить запросы даже одной из самых маленьких европейских стран.

Яна Мадатова

Minval.az