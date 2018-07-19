20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27°, днем 32-34°, в Баку ночью 24-26°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 45-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 20 июля температура воды в море составит 26-27 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 27-28 градусов.

20 июля в районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.

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