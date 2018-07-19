Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытки восьми иностранных граждан пересечь государственную границу Азербайджана по поддельным документам, говорится в сообщении Службы, распространенном в четверг.

Так, в паспорте, предъявленном в Международном аэропорту Гейдар Алиев доминиканским гражданином, прибывшим рейсом Кувейт-Баку, были обнаружены признаки подделки, после проверки в лаборатории подтвердилось, что изменена информационная страница документа.

Вызвала сомнение шенгенская виза в паспорте, предъявленном гражданином Ирана, прилетевшим в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Стамбул-Баку. Проверка документа подтвердила поддельность визы.

Возникли подозрения в отношении документов трех граждан Узбекистана (двое прилетели рейсом Москва-Баку), а также гражданки Украины. Лабораторная проверка также подтвердила, что их паспорта были подделаны.

Кроме того, показались подозрительными документы, предоставляющие право на проживание в Испании, которые были представлены двумя гражданами Пакистана, собирающимися вылететь 17 июля рейсом Гянджа-Стамбул из Гянджинского международного аэропорта. После соответствующей проверки была подтверждена их поддельность.

В отношении задержанных лиц осуществлены соответствующие меры.

Minval.az