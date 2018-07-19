Главное государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям.

В поступившем АПА из управления обращении говорится, что в последние дни на автомобильных дорогах Баку и республики можно встретить немытые транспортные средства, у которых не видны государственные номера.

Учитывая тот факт, что такие транспортные средства наносят урон общему эстетическому облику нашей столицы, которая стала центром туризма, а также учитывая административную ответственность, предусмотренную законодательством, Главное государственное управление дорожной полиции просит водителей содержать транспортные средства в чистоте, чтобы легко читались их госномера.

«Мы выражаем нашу благодарность каждому водителю, который ответственно относится к нашему обращению», — говорится в обращении.

Minval.az