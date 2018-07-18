Что происходит в стане талышских сепаратистов и их ереванских кураторов

В 1963 году в СССР была издана книга писателя и журналиста Льва Любимова «На чужбине», ставшая настоящей литературной сенсацией. Сын члена дореволюционного Сената, Лев Любимов в 17 лет бежал из послереволюционной России, обосновался во Франции, откуда вернулся в СССР уже после окончания второй мировой войны. А затем издал книгу воспоминаний о жизни в «белой эмиграции». Уделив немалую часть процессу, который сам же определил как «нудная и беспощадная эмигрантская грызня».

Понятно, что эта грызня не затрагивает шеф-поваров русских ресторанчиков или тех, кто в этих же ресторанчиках исполняет старинные русские романсы. Но вот политическая верхушка эмиграции — там страсти кипят вовсю. Дело в том, что эту самую политическую верхушку эмиграции, неважно, русской в США в годы «холодной войны» или украинской в сегодняшней России, активно используют в самых разных политических играх, разумеется, в обмен на поддержку, прежде всего финансовую. И вот за доступ к этим финансовым инъекциям, а тем паче за контроль над ними, и разгорается нешуточная борьба — с кляузами, доносами, подковерными сплетнями и прочими прелестями.

И вот теперь «Голос Армении» поведал о нешуточной «грызне» в стане талышских сепаратистов.

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Не секрет, что власти и спецслужбы Армении всячески привечают разного рода деятелей, посредством которых пытаются раздуть сепаратистские мятежи в других регионах Азербайджана. Еще в середине девяностых армянские спецслужбы активно сотрудничали с лезгинским «Садвалом», а боевики этой группировки учились под руководством офицеров спецслужб Армении взрывать метро. И потом, в 1994 году, применили эти навыки на практике. Потом был план создания «военной академии» в Карабахе, куда тоже планировали приглашать для подготовки молодых людей не только из числа этнических армян, но и лезгин, цахуров, талышей и т.д. Причем, судя по многим признакам, обучать предполагали не военным наукам, а террору. Где, без иронии, профессионализм армянских «педагогов» сомнениям не подвергается. Доходило до смешного: в Армении срочно изобрели «Фронт освобождения Ширвана» от имени ширванских татов.

Уже давно в поле зрения Еревана находятся и талышские сепаратисты. В Ереване проводили «конференции по талышеведению», в оккупированной Шуше открыли «Талышское национальное телевидение». В столице Армении привечали и Аликрама Гумбатова, который в 1993 году пытался создать в Ленкорани «Талыш-Муганскую республику». Большие планы строили и в отношении Фахраддина Аббасаова, или, как он теперь предпочитает именовать себя, «Аббосзода». А необходимый пиар в СМИ, прежде всего в «Голосе Армении», обеспечивал небезызвестный Левон Мелик-Шахназарян. После его смерти «пиар» поутих. И вот теперь тот же «Голос Армении» вынужден комментировать ни много ни мало раскол в стане талышских сепаратистов. Шутка ли: вещающее из оккупированной Шуши «национальное талышское телевидение» (НТТ) взяло и наехало на…Аликрама Гумбатова. Обвинив его — о ужас! — в работе на Азербайджан.

А это уже заставило занервничать многих из тех, кто организовывал его приезд в Армению. В том числе директора Института востоковедения Российско-Армянского (Славянского) университета профессор Гарника Асатряна, который и организовал приезд Аликрама Гумбатова с семьей в Ереван. Который теперь в интервью «Голосу Армении» нечаянно выбалтывает небезынтересные подробности про тот вояж.

Официальной ширмой для приезда послужила предложенная Асатряном «программа по талышеведению». Профессор сначала старательно пытается убедить: это, мол, была сугубо академическая инициатива: «Вы не можете представить себе, каких усилий стоило мне найти через моих друзей довольно крупную сумму, чтобы обеспечить приезд и проживание в течение целой недели трех человек: Гумбатова, его сына Турала и его куратора из Голландии, правозащитника Чиеда Бадринга» — рассказывает он. Правда, затем признает: содействие госорганов все же было. МИД решил вопрос с визами, МВД обеспечило сопровождающих и охрану…Руководители государства, правда, до личной аудиенции с Гумбатовым не снизошли. Но зато, как уверяет Асатрян, сам Гумбатов посетил оккупированный Карабах и заверил: талыши, мол, не будут воевать против армян!

Ну и, конечно же, зашел в конце концов разговор и о деньгах. Причем больших деньгах. Гумбатов, правда, уверяет: армяне ему предлагали деньги, но он отказался. А вот у Асатряна информация другая. «Честно говоря, я не ожидал, что Аликрам Алакбарович скажет, что мы ему предложили деньги и он, мол, отказался, чтобы избежать кабальной зависимости от нас,» — заявил профессор. Но затем признал: «В последний день его пребывания он вручил мне список якобы необходимых для талышского движения пунктов, для реализации которых попросил 260 тысяч евро». Как теперь уверяет Асатрян, он этот список просто «положил под сукно». Но в это не очень верится.

Зато куда больше информации к размышлению дает другой пассаж профессора: «Что же касается новых реалий в Талышском движении, то в настоящее время надо четко различать Талышское национально-освободительное движение, которое возглавляет бывший председатель Меджлиса Талыш-Муганской автономной республики Фахраддин Абосзода, и Талышское национальное движение, которым как бы руководит Гумбатов. Это совершенно разные политические течения в Талышском движении, имеющие разные идеологии и повестки. Фахраддин Абосзода – неутомимый борец за полное освобождение своей страны, Талышистана, от Азербайджана, а Аликрам Гумбатов, как мы видим, горячий поборник азербайджанских интересов, а талыши в его планах играют лишь роль «манипуляторного материала»». В переводе: Гумбатов Ереван более не устраивает, и там делают ставку на Аббасова. Потому «талышскому телевидению» и дали команду «мочить» персонажа, которому недавно распевали оды.

Только вот складывается впечатление: дело вовсе не в том, что Аликрам Гумбатов вдруг оказался «поборником азербайджанских интересов». Все куда грубее и проще. В Армении персон типа Гумбатова или Аббасова привечали не ради удовольствия и не по доброте душевной: с их помощью, напомним еще раз, пытались и пытаются раскачать ситуацию в Азербайджане, рассчитывая вернуть страну к состоянию ранних девяностых. Но теперь в беседе с корреспондентом газеты директор Института востоковедения Российско-Армянского (Славянского) университета профессор Гарник Асатрян уже вынужден проявлять прямо-таки чудеса изворотливости, чтобы как-то объяснить, почему разговоров о «талышском движении» в СМИ Армении предостаточно, а вот на юге Азербайджана ничего не происходит. А это серьезно. Деньги на «талышское движение» идут, а самого этого движения нет. То есть наблюдается некая мышиная возня в Ереване и Голландии, но не в Ленкорани и не в Астаре. И в результате в стане сепаратистов и их кураторов «разброд и шатания». Одни уверены, что в собственный стан затесались «засланные казачки», и поэтому все дела идут наперекосяк, другие (не без оснований, кстати говоря) полагают, что Аликрам Гумбатов — не та персона, на которую можно делать серьезную ставку, а третьи исподволь подогревают эти разговоры, пытаясь убрать конкурента и переключить все внимание (и финансовую поддержку) на себя, любимых. И это как раз тот случай, когда на бы задуматься, почему известный советский диссидент, генерал Петр Григоренко, который назвал свою автобиографическую книгу «В подполье можно встретить только крыс».

Нурани, политический обозреватель

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