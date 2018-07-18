Азербайджанское государство стремится урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права. После освобождения оккупированных территорий Азербайджана на ANAMA будет возложена ответственная задача по обеспечению безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные земли».

Об этом сказал помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам — заведующий отделом Администрации Президента Фуад Алескеров, выступая на мероприятии, посвященном 20-летию Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

«За 20-летний период деятельности Агентство выполнило поставленные перед ним задачи, в ANAMA привлечены профессиональные кадры, материально-техническая база доведена до современных стандартов», — сказал Фуад Алескеров.

Он также отметил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана в кратчайшие сроки очищено от мин свыше 3,5 млн кв. метров территории освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Minval.az