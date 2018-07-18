Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проведенную в Брюсселе последнюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает АПА, спикер МИД России отметила, что она не комментирует двусторонние встречи, в которых не принимала участие их страна: «Однако если учесть, что Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ имеет отношение к этому вопросу, то считаем, что любые конструктивные контакты между сторонами должны идти в общую копилку главной цели и задачи урегулирования этой ситуации, этой проблемы. Я ещё раз хотела бы подчеркнуть, что итоги встречи, насколько она была плодотворной, полезной и перспективной, — всё-таки эти комментарии остаются за непосредственными участниками. Мы приветствуем всё, что обе стороны оценивают как шаг в направлении полного урегулирования или хотя бы продолжения диалога».

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