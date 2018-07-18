На территории Сумгаитского химического промышленного парка состоялось открытие завода по производству полипропилена в рамках проекта «SOCAR Polymer».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии открытия завода приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с визитом в нашей страны президент Италии Серджо Маттарелла.

Ильхам Алиев и Серджо Маттарелла выступили на мероприятии.

Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент компании «Maire Tecnimont» Фабрицио ди Амато.

Президенты Азербайджана и Италии были проинформированы о заводе.

Главы государств ознакомились с продукцией завода.

Minval.az