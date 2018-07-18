На территории Сумгаитского химического промышленного парка состоялось открытие завода по производству полипропилена в рамках проекта «SOCAR Polymer».
Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии открытия завода приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с визитом в нашей страны президент Италии Серджо Маттарелла.
Ильхам Алиев и Серджо Маттарелла выступили на мероприятии.
Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент компании «Maire Tecnimont» Фабрицио ди Амато.
Президенты Азербайджана и Италии были проинформированы о заводе.
Главы государств ознакомились с продукцией завода.