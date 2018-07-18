«Наши двусторонние и многовекторные отношения с Азербайджаном еще раз были доказаны подписанными некоторое время назад соглашениями. Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этом вопросе, наоборот были найдены новые пути ведения переговоров, обеспечивающих безопасность в регионе. Потому что по нашему мнению, этот конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем. Это урегулирование должно произойти в рамках стабильности, долгосрочности и международного права».

Как сообщает АПА, об этом на брифинге, проведенном после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Италии Серджо Маттарелла.

«Еще раз хочу отметить, что Италия играет очень активную роль в переговорах по заключению соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном. Считаем, что в наших общих интересах развить приоритетные вопросы. Господин президент, я хочу также Вас поздравить с подписанием в Брюсселе документа об оказании Решительной поддержки, поскольку считаю, что это достигнутый Азербайджаном успешный результат», — подчеркнул С.Маттарелла.

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