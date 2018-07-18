Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на активную роль Италии в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Италия в настоящее время председательствует в ОБСЕ. Мы рассчитываем на активную роль Италии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — сказал Ильхам Алиев в среду на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.

По его словам, Баку заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, норм международного права.

«Армения, оккупировав Нагорный Карабах и 7 близлежащих районов Азербайджана, осуществила этническую чистку на этих территориях, уничтожила памятники истории и культуры», — отметил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что существуют юридические основы для урегулирования конфликта. «Есть 4 резолюции Совбеза ООН, которые требуют незамедлительного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий. Надо обеспечить исполнение этих резолюций. Но, к сожалению, Армения долгие годы не позволяет их выполнить, продолжает оккупационную политику и стремится сохранить статус-кво. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости статус-кво. Мы поддерживаем эту позицию. Необходимо принять шаги для скорейшего урегулирования конфликта и вывода армянских оккупационных войск с наших исторических земель», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az