Сегодня после церемонии официального приветствия состоялась встреча один на один между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Италии Серджо Маттареллой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией в политической, экономической и других сферах успешно развиваются.

В ходе встречи была выражена уверенность в том, что официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан внесет вклад в расширение двусторонних связей.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о двусторонних отношениях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Minval.az