Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов намерен провести медовый месяц со своей супругой Аленой Гавриловой в Баку.

Как сообщает Sputnik Азербайджан , через десять дней состоится открытие Бакинского международного музыкального фестиваля «Жара-2018», и певец признался, что поэтому решил именно в Баку провести свой медовый месяц.

«Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся событием этого года», — сказал Агаларов.

Певец уверен, что этот фестиваль ему запомнится надолго, потому что он впервые будет на нем со своей супругой.

Minval.az