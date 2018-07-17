Кнессет (Парламент) Израиля отменил во вторник принятую в апреле поправку к Основному закону о правительстве, позволявшую премьер-министру и министру обороны принимать в экстренных случаях решение об объявлении войны без согласования с военно-политическим кабинетом и парламентом.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщила в распространенном во вторник коммюнике парламентская пресс-служба.

«Кнессет на пленарном заседании отменил поправку, позволявшую премьер-министру и министру обороны объявлять войну», — говорится в документе.

Это решение поддержали 77 депутатов, 16 высказались против. Теперь объявление войны или начало масштабной военной операции должно утверждаться только военно-политическим кабинетом, в который входят ключевые министры правительства еврейского государства, как это и было до принятия поправки 30 апреля этого года.

Тогда Кнессет уполномочил объявлять войну израильский узкий кабинет безопасности, а в экстренных случаях — премьер-министра и министра обороны. Поправка позволяла в экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, главам правительства и оборонного ведомства вдвоем принимать решение о начале военных операций.

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