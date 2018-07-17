«На последней встрече с армянским католикосом Гарегином я спросил у него, зачем они устраивают столько провокаций против Азербайджана. Он ответил, что всему причиной развитие и мощь Азербайджана, открыто заявив, что и сам ведет провокации против нашей страны. Если Гарегин сознается в этом без всякого стеснения, значит он сможет устроить эти провокации и чужими руками».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава УМК Аллахшукюр Пашазаде после совещания в гянджинском религиозном комплексе Имамзаде, организованном Управлением мусульман Кавказа (УМК) .

Он отметил, что пуля, пущенная в главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева, это пуля, пущенная в государственность Азербайджана.

Minval.az