В редакцию Minval.az пришло письмо от читателя Эмина Атакишиева, который после прочтения вчерашней публикации на тему огораживания территорий в пос. Бузовна-Загульба под виллы и рестораны, решил поделиться собственными наблюдениями, и подробно описал свои ощущения и наблюдения. Отметим, что Э. Атакишиев – коренной житель пос. Бузовны и потому не мог остаться в стороне от происходящего сегодня беспредела на этой территории.

К письму прилагались фотографии, а так же карта гугл-мапс, на которой четко видно все, о чем пишет Э. Атакишиев. Текст письма мы приводим полностью:

«Сразу после работы я отправился к морю, и хочу описать свои ощущения и эмоции, которые испытал во время этой экскурсии. Во-первых, несмотря, что я коренной бузовнинец, в тех местах я лет десять как не был из-за занятости, работы и прочих дел, не позволяющих вырваться из города. Моя экскурсия началась с осмотра территории котеджной резервации «Дель мар»: если смотреть с Гугл- спутника, то видно на сколько раскинулась эта постройка, и от пляжа толком ничего не осталось: к тому же скалы загородили так, что стал ходить на загульбинский пляж, о рыбалке местные жители забыли вообще. Респектабельные рестораны, выше по улице виллы дворцы. Я вышел на отрезок пути, где остались свободными скалы, точнее, малая доля скал, куда я в детстве ходил с соседскими пацанами рыбачить. Впереди была стена. Ей 12 лет и отмечу, что разговоры о запрете захвата побережья застройками начали подниматься после ее возведения. Но это ни к чему не привело: стена по-прежнему на возвышается на том же самом месте.

От этой стены я привычно завернул и продолжал удивляться тому, что вижу: новые совсем виллы, причем, стена одной виллы была отделана дорогим мрамором. Пройдя вперед я увидел, что уже и нет того закоулка между дачами, по которому люди ходили к морю. Я продолжил путь по основной дороге, петляя меж вилл. И тут я обратил внимание на дорогу, перепаханную так, словно по ней тянули коммуникации. Нам в поселок много лет обещали провести пресную воду, потому что местная колодезная вода непригодна не для питья, и от того, что она соленая, сантехника и трубы постоянно покрываются патиной.

Пройдя вперед, я наткнулся на плакат с планом водофикации поселка, и тут меня передернуло: верхнюю часть Бузовнов и Загульбу перерыли и заложили водопровод, а на спусках вниз как-то странно начали тормозить, потом провели трубы вдоль больницы и чуть завернули в проулок (говорят там кто-то дал большие деньги) и тормознули, засыпав всё. Я стою и смотрю на этот план: на нем четко видно, что водопровод будет проходить именно по той улице миллионеров — якобы до реабилитационного центра около ресторана Белуга что на бузовнинском пляже.

Подчеркиваю: воду тянут по улице самых дорогих вилл. Получается, что за государственный счет водофицируются именно те дорогие виллы, которые большую часть года вообще будут пустовать, а вот вся остальная часть по плану как-то не заложена в этот проект.

Я прекрасно понимаю, что чиновники «Азерсу» и ИВ будут отмазываться дежурными фразами что «воду вели в самые нуждающиеся места — в больницу, интернат и центр реабилитации». Но тогда у меня вопрос: если просто открыть гугл и посмотреть со спутника, то можно убедиться в следующем: по дороге к больнице вдруг линия воды резко обрезается и ведется к эдемским садам дачников-миллионеров»?

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