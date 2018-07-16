Президент Италии Серджо Маттарелла с 18 по 19 июля будет находиться с официальным визитом в Азербайджане.

Как передает Тренд, об этом сообщает пресс-служба Президента Италии.

В ходе визита Президент Италии планирует посетить Сумгайытский химико-промышленный парк и ознакомиться с деятельностью завода по производству полипропилена, построенного итальянской компанией Maire Tecnimont.

Совместно с Президентом Ильхамом Алиевым Маттарелла примет участие в итальяно -азербайджанском бизнес- форуме и откроет в Центре Гейдара Алиева выставку.

В программу визита Серджио Маттарелла также входят встречи с сотрудниками посольства Италии в Азербайджанае, ICE и с представителями итальянской общины.

Minval.az