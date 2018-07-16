Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в понедельник российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас и весь народ России с успешным проведением ХХI чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира стал поистине незабываемым спортивным праздником для всех поклонников этого самого популярного вида спорта, для миллионов болельщиков», — говорится в письме, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что «завершившееся мировое первенство в России по праву войдет в историю чемпионатов как пример идеальной организации, подготовки и проведения подобных турниров, ярко продемонстрировав великую силу спорта, которая сближает народы, укрепляет дружбу и сотрудничество».

Азербайджанский лидер пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов, а всем россиянам — мира и благополучия.

Minval.az