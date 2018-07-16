Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент, искренне поздравляю Вас и Ваш народ лично от своего имени и от имени азербайджанского народа с блестящей победой сборной Франции на чемпионате мира. Поздравляю всех членов сборной Франции, во второй раз завоевавших этот высокий титул и подаривших болельщикам безграничную радость, желаю им новых успехов».

Minval.az