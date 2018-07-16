17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 29-34°, в Баку ночью 24-26°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 17 июля будет дуть северо-западный ветер. Температура воды в море составит 26-27°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть северо-западный ветер. Температура воды в море составит 26-27°.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах ливни и град. Будет дуть западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36°, в горах ночью 12-17°, днем 21-26° тепла.

МЭПР предупреждает в связи с погодными условиями в районах Азербайджана с вечера 16 июля до 18 июля. Согласно информации, в течение этого периода в некоторых местах ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах ливни и град. В горных реках ожидается повышение уровня воды и кратковременные сели.

Minval.az