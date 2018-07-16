«Мы с большим волнением наблюдали за событиями в Турции 15 июля 2016 года. В ту ночь Азербайджан не спал. Наблюдая за происходящим, в то же время мы выразили нашу поддержку правительству Турции. Формула «одна нация, два государства» прошла испытание в эти дни. Мы продемонстрировали непоколебимую дружбу Турция-Азербайджан».

Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, посвященном 2-й годовщине попытки военного переворота 15 июля, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Коснувшись недавних событий в Гяндже, А.Гасанов отметил, что они были спланированы предателями, покушавшихся на государственность: «Были убиты офицеры полиции, которые находились среди мирных людей. Имена этих офицеров золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. Можно увидеть параллель между событиями в Турции и Гяндже».

А.Гасанов также отметил, что события в Турции схожи с событиями 20 января: «Просто устроившие эти события в Турции готовили план изнутри. В Баку же в мирных людей стреляли армянские солдаты. И те, и другие хотели победить национальную волю. Можно идти с танками на народ, истреблять его военными самолетами, однако сломить национальную волю невозможно».

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