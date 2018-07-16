Стали известны данные следствию показания народной артистки Назпери Досталиевой, из бакинской квартиры которой была совершена кража.

Как сообщает Report, в обвинительном акте подозреваемых в совершении кражи Джавида Алиева, Юниса Гусейнли, Намика Фараджова и Руслана Вердиеа Н.Досталиева отметила, что до происшествия каждый из ее сыновей жил отдельно, она же проживала одна в квартире в Наримановском районе.

Н.Досталиева сообщила, что в тот день, когда она отправилась на дачу, из ее квартиры в Баку были украдены драгоценности на сумму 311 тыс. манатов, 15 тыс. долларов, 3 тыс. евро и 2 тыс. фунтов стерлингов.

«Пока шло следствие, часть моих драгоценностей и денег была возвращена. Затем родители обвиняемых возвратили мне остальные деньги и золото», — отметила Досталиева.

В своих показаниях народная артистка отметила, что к подозреваемым претензий, жалоб, требований не имеет.

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