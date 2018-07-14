В южных провинциях Ирака в субботу возобновились массовые антиправительственные протесты населения, требующего от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в коммунальной сфере.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал «ас-Сумария», сотни протестующих ближе к вечеру субботы начали выходить на площади и улицы большинства иракских провинций, расположенных на юге страны.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны. Демонстрантов и их «законные требования» поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

В пятницу вечером протестующие в иракском городе ан-Наджаф ворвались в здание международного аэропорта, а также захватили администрацию провинции. Из-за действий демонстрантов было прервано авиасообщение между ан-Наджафом и другими городами.

В этот же день в провинции Майсан в потасовках с полицией были ранены десятки участников антиправительственных акций, один протестующий погиб. Травмы различной степени тяжести получили и полицейские.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.

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