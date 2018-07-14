Депутаты Милли Меджлиса АР 15 июля уйдут на каникулы. Отдыхать члены парламента будут вплоть до 30 августа.

За это время депутаты, согласно закону «О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», на свое лечение и отдых получат компенсацию в размере двухмесячной зарплаты, сообщает Report.

В частности, председатель Милли Меджлиса получит 4950 манатов, первый заместитель председателя парламента — 4454 маната, заместитель председателя — 4206 манатов, председатели комитетов и комиссий — 3960 манатов, заместители председателей комитетов — 3712 манатов, депутаты — 3 464 маната.

Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется первого октября.

Minval.az