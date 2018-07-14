Президент Италии Серхио Матарелла совершит государственный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, С. Матарелла прибудет в Баку вечером 17 июля после визита в Грузию.

Целью визита является содействие экономическому и культурному сотрудничеству между Италией и Азербайджаном.

В рамках визита президента Италии в Азербайджан 18 июля планируется его встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Также Серхио Матарелла выступит с лекцией в Университете АДА, а 19 июля примет участие в бизнес-форуме Италия-Азербайджан.

Визит завершится 19 июля.

Minval.az