13-го июля в Хатаинском районе столицы в 16-этажном здании по адресу улица Х.Мамедова, 18 лифт упал в шахту. В результате пассажиры получили травмы. В Хатаинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.1 УК (халатность).

Как сообщили АПА в Бакинской прокуратуре, в связи с уголовным делом была назначена судебно-медицинская и техническая экспертизы, допрошены свидетели.

Предварительное расследование установило, что лифт в 3-м подъезде, находясь в движении, упал с пятого на первый этаж.

Погибших и серьезно пострадавших нет.

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