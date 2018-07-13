МЧС распространило информацию в связи с сильным пожаром в Агсуинском районе.

Как сообщили в МЧС, 12 июля около 14.30 в Центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о возгорании на скошенном пшеничном поле и на участке с кустарником у села Биджо Агсуинского района (в 19 км от агсуинской пожарной части).

На место происшествия были привлечены живая сила и техника Службы госпожохраны МЧС.

При тушении пожара возникли определенные трудности ввиду его близости к высоковольтным ЛЭП. Были привлечены пожарные бригады из окружающих районов, также к тушению огня были привлечены самолет-амфибия «Бе-200 ЧС» и вертолет «Ми-17» МЧС, а также живая сила и техника войск гражданской обороны.

На тушение было привлечено в целом 15 единиц техники, 80 человек живой силы. В результате проведенных мер за кратчайшее время было предотвращено распространение пожара к высоковольтным ЛЭП.

Пожар охватил скошенное поле около 400 га, также сгорели кусты и трава.

Пожар был потушен в 21.03.

Расположенные поблизости поля и другие объекты удалось уберечь от огня.

К тушению пожара были привлечены соответствующие силы ИВ Агсуинского района и местное население.

Пожарные расчеты и соответствующие силы войск гражданской обороны ведут дежурство на территории.

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