Благодаря усилиям пожарных расчетов МЧС удалось локализовать пожар на пшеничных полях Агсуинского района.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении «Азерэнержи».

По сообщению, подача электричества в Баку полностью восстановлена.

«В настоящее время ведется работа по обеспечению электроснабжения других регионов», говорится в сообщении.

Отметим, что МЧС распространил информацию о пожаре в Евлахском и Агсуинском районах. В сообщении отмечается предотвращение приближение пожара на пшеничном поле у села Ханабад Евлахского района к высоковольтным ЛЭП.

Также локализован пожар у села Биджо Агсуинского района.

В настоящее время опасности высоковольтным ЛЭП нет.

Продолжаются меры по тушению пожара.

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