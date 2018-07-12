Благодаря усилиям пожарных расчетов МЧС удалось локализовать пожар на пшеничных полях Агсуинского района.
Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении «Азерэнержи».
По сообщению, подача электричества в Баку полностью восстановлена.
«В настоящее время ведется работа по обеспечению электроснабжения других регионов», говорится в сообщении.
Отметим, что МЧС распространил информацию о пожаре в Евлахском и Агсуинском районах. В сообщении отмечается предотвращение приближение пожара на пшеничном поле у села Ханабад Евлахского района к высоковольтным ЛЭП.
Также локализован пожар у села Биджо Агсуинского района.
В настоящее время опасности высоковольтным ЛЭП нет.
Продолжаются меры по тушению пожара.