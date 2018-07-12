Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.

Как сообщает пресс-служба президента, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент, искренне поздравляю Вас и Ваш народ лично от своего имени и от имени азербайджанского народа с национальным праздником. Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Монтенегро будут развиваться и впредь. В этот знаменательный день желаю Вам здоровья, успехов в Ваших делах, а народу Монтенегро – мира и процветания».

Minval.az