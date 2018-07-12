Задержан преступник, совершивший убийство в Ширване.

Как сообщает АПА, в результате проводимых сотрудниками Ширванского отдела полиции операционных мероприятий в Мингячевире задержан житель Агдамского района Аскеров Фуад Али оглу (1990 г.р.), совершивший 9 июля убийство на свадьбе в городе Ширван.

Отметим, 9 июля житель села Сурра Нефтачалинского района Алиев Азер Юсиф оглу (1978 г.р.), принимавший участие в свадебном торжестве родственника, во время драки получил удар ножом в сердце. Пострадавший был доставлен в больницу, однако жизнь его спасти не удалось.

По факту в Ширванской городской прокуратуре ведется расследование.

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