В Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

В заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Minval.az