В Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».
В заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».
В заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2018/07/12 16:10
Раздел: Азербайджан
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