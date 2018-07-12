13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28°, днем 29-34°, в Баку ночью 26-28°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 30-40%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 13 июля будет температура воды в море составит 27-28°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть слабый южный ветер. Температура воды в море составит 27-28°.

В связи с усилением северо-западного ветра, погодные условия на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, в некоторых местах дожди, ливни, град. Западный ветер временами усилится. В горных местах ожидается повышение уровня воды в реках, есть вероятность кратковременных селей. Температура воды в море составит ночью 22-27°, днем 33-38°.

Minval.az