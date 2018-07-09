Надеюсь, что новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего, покажет конструктивную позицию по урегулированию карабахского конфликта.

Как сообщает сайт главы государства, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров.

«Базовая основа урегулирования конфликта заложена в резолюциях Совбеза ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий», заявил И.Алиев

Глава государства добавил, что надеется на конструктивную позицию нового правительства Армении по урегулированию карабахского конфликта.

Minval.az