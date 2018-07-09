Завтра в Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче газа, передает Тренд.

Согласно сообщению, перебои будут наблюдаться на части проспектов Гянджа, Бабека, улиц С.А.Ширвани, Сараево, М.Хади, И.Зульфугаров, Х.Мамедов, селе Ахмедли Хатаинского района и на прилегающих к ним территориях и связаны с подключением новым газовых линий диаметром 400 и 325 миллиметров.

Работы будут завершены в течение дня.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az