В грузинском регионе Душети обнаружены тела граждан США Райна Смита и его супруги Лауры Смит.

Как сообщает грузинское бюро АПА, отправившаяся в Душети чета погибла в результате наводнения и оползня.

Отметим, что информация о пропаже семьи Смит поступила на горячую линию «112» еще 6-го июля.

В ходе спасательно-розыскных мероприятий тело Лауры Смит было обнаружено вчера, а тело ее супруга удалось найти сегодня рядом с водопадом на территории села Хеви. На телах следов насилия обнаружено не было.

Поиски тела 4-летнего сына Смит возобновятся завтра с утра.

Отметим, что Р.Смит был учредителем и руководителем проекта “ReWoven” в Грузии, главной целью которого является восстановление и популяризация традиций азербайджанского ковроткачества в Грузии.

Имеющий двойное гражданство Р.Смит в последние годы проживал в Марнеули.

До этого он работал также в Азербайджане, в частности, Гусаре и Баку.

Minval.az