7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 28-33°, в Баку она ночью составит 23-25°, днем 29-31°.

Атмосферное давление повысится с 751 до 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 26-27°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) температура воды в море составит 27-28°.

Усиление северо-западного ветра станет причиной сильного волнения на море, в связи с этим ходить на пляжи не рекомендуется.

В районах Азербайджана 7 июля осадков не ожидается. Однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, местами – проливные, град. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июля усиление ветра хазри на Абшеронском полуострове и температурный режим в пределах нормы положительно повлияют на состояние метеочувствительных людей.

Minval.az