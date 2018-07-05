Посол Азербайджана в Корейской Народно-Демократической Республике со штаб-квартирой в Пекине Экрем Зейналлы вручил верительные грамоты председателю Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Наму.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

После церемонии вручения верительной грамоты Экрем Зейналлы встретился с председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и КНДР, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, сотрудничество в рамках председательства Азербайджана в Движения неприсоединения в 2019-2022 годы и др. вопросы.

В тот же день посол Экрем Зейналлы встретился с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, обсудил перспективы двустороннего сотрудничества.

Э.Зейналлы проинформировал о развитии страны, проводимых по инициативе страны крупномасштабных транспортных и энергетических проектах, ситуации в регионе, об агрессии Армении против Азербайджана, и шагах, предпринимаемых Азербайджаном совместно с мировым сообществом для урегулирования конфликта согласно нормам и принципам международного права.

Minval.az