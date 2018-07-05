Гражданин Азербайджана, примкнувший к террористам, был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Как сообщает АПА, информация об этом размещена на сайте Интерпола.

В информации отмечается, что житель Гахского района Ариф Абидов (1979 г.р.) обвиняется в создании вооруженной группы. Так как А.Абидов бежал из страны, правоохранительные органы Азербайджана объявили межгосударственный розыск и обратились в Интерпол для его задержания.

Отметим, до этого А.Абидов был осужден за участие в боях против федеральных сил России в Ингушетии и против войск НАТО. Чемпион мира по кикбоксингу А.Абидов в 2008 году был ранен в ходе боев против коалиции в Афганистане и был передан посредством Международного комитета Красного Креста Азербайджану. Представленный перед судом в Азербайджане А.Абидов в связи с проблемами со здоровьем вскоре был освобожден.

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