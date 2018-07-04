Ереван и Тегеран договариваются о военном сотрудничестве в то время, как США рассматривают вопрос о признании КСИР террористической организацией

Как государства выбирают себе союзников? Рецептов множество. В наши дни регулярно проходят саммиты тюркоязычных государств — пример известный и показательный. Для СССР определяющей была идеологическая близость, и союзниками были в основном страны социалистические или «социалистической ориентации». Правда, выстроить хорошие отношения получалось не со всеми «братьями во Марксе», с Китаем дело доходило до приграничных конфликтов (самый известный разгорелся вокруг острова Даманский), но это уже частности. США в своей внешней политике отдают приоритет прагматизму. Наконец, роскошь выбирать союзников тоже могут позволить себе далеко не все государства — достаточно вспомнить теперь уже бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе на трибуне во время парада на Красной площади в 2015 году, когда большинство западных лидеров приехать на торжества в Москву отказались.

А вот Армения, где по каждому поводу, а еще чаще без повода подчеркивают свой имидж «древней многострадальной христианской страны, находящейся во враждебном окружении варваров-мусульман», развивают дружеские отношения с Ираном. По сообщениям из Еревана, министр обороны Армении Давид Тоноян принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади. По информации СМИ, Саджади поздравил Тонояна с назначением на должность главы МО и выразил надежду на то, что армяно-иранские отношения в сфере безопасности и обороны и впредь продолжат развиваться. И, конечно же, собеседники затронули вопросы, касающиеся армяно-иранского многостороннего сотрудничества, а также региональной безопасности и урегулирования конфликтов.

Можно, конечно, отмахнуться: дескать, это «визит вежливости». Но, во-первых, наносится этот визит вежливости не в МИД, а в министерство обороны, что уже само по себе весьма примечательно. А во-вторых, сотрудничество у Ирана и Армении, в том числе в сфере силовых структур, более чем серьезное. И к тому же оно имеет весьма давнюю историю. Более того, не менее активно взаимодействуют и спецслужбы. Так, Иран развернул на территории Армении впечатляющую инфраструктуру технической разведки, включающую в себя уникальные системы оптических радаров и пассивных оптико-электронных дальномеров. Взамен на территории Ирана создана не менее впечатляющая сеть подобного рода разведывательных «станций», нацеленных уже на сопредельные с Арменией страны и поставляющие информацию Еревану. Налажен обмен разведданными и даже сотрудничество в такой сфере, как заброска агентуры. Причем в это сотрудничество уже тогда были активно вовлечены еще и спецслужбы режима Башара Асада.

Наконец, после российской агрессии против Грузии 2008 года к оборонному сотрудничеству Ирана и Армении, судя по многим косвенным признакам, добавился и еще один деликатный аспект, о котором нелишне еще раз напомнить. На Южном Кавказе трудно найти человека, не знакомого с армянскими стенаниями о «блокаде», в которой будто бы держат Армению такие-сякие Азербайджан и Турция. Правда, при этом «забывают» упомянуть, что произошло это в результате агрессии Армении против Азербайджана и армянских же территориальных претензий к Турции. «Гражданским» окном в мир для Армении является Грузия. Но вот осуществлять по ее территории транзит военных грузов из России не получится. По воздуху — дорого, и далеко не все можно перевезти в транспортных самолетах. Словом, нетрудно догадаться, что идет этот военный транзит из России в Армению главным образом через территорию Ирана. Более того, эта страна еще с конца девяностых использовалась и используется Россией в качестве канала «черного оружейного траффика». Достаточно вспомнить, как под видом продукции завода «Разданмаш» перебрасывалось в обход санкций ООН оружие боснийским сербам — «авторам» геноцида в Сребренице, кстати говоря. Потом были тайные операции по переброске оружия РКК, были иракские военные делегации, зачастившие в Иран как раз накануне второй войны в Заливе…Список можно продолжать.

15 июля 2009 года вблизи иранского города Казвин взорвался в воздухе самолет армяно-иранской авиакомпании Caspian Airlines, совершавший рейс Тегеран-Ереван. Не выжил никто. Официально причиной стал взрыв одного из двигателей. Но в СМИ успела просочиться информация: на борту самолета везли…детонаторы, которые затем должны были передать боевикам «Хезболлах».

В 2010 году одна из «утечек», опубликованных WikiLeaks, напомним, гласила: тогдашний министр обороны Армении лично способствовал поставкам в Иран автоматических пистолетов и 100 противотанковых ракет RPG-22 болгарского производства. Около 10% этого оружия было изъято в Ираке в 2008 году у шиитских боевиков, воевавших против США. В Ереване, конечно, уверяли, что болгарское оружие купили для себя. Но все дело в том, что американские военные изъяли в Ираке 2 единицы оружия, серийные номера которых соответствовали номерам оружия, проданного Армении. Тогда американские дипломаты весьма недвусмысленно предупредили своих армянских коллег: «США не потерпят того, чтобы их друзья служили незаконным звеном для покупки Ираном оружия, в особенности, когда подтверждено, что Иран, как государственный покровитель терроризма, вооружает шиитских боевиков в Ираке и «Хизболла» в Сирии и Ливане», — сообщили американские дипломаты своим армянским коллегам, пригрозив применить санкции. Впрочем, до реальных рестриктивных мер дело тогда не дошло.

Но теперь сотрудничество с Ираном в Армении развивают на весьма показательном фоне. США после выхода из «ядерной сделки» усиливают давление на Иран. По понятным причинам в фокусе внимания — нефтяной экспорт ИРИ, который в Госдепартаменте намерены «обнулить». Брайан Хук, занимающий во внешнеполитическом ведомстве США пост директора по политическому планированию, заявил на брифинге для СМИ, что Соединенные Штаты стремятся заручиться поддержкой как можно большего количества стран, чтобы свести к нулю доходы Тегеран от импорта нефти. «Наша цель – увеличить давление на иранский режим, сведя к нулю его доходы от продаж неочищенной нефти, – цитировал Хука «Голос Америки». — Мы работаем над тем, чтобы минимизировать перебои на мировом рынке, но мы убеждены, что в глобальном масштабе запасов нефти достаточно».

А по информации CNN, Белый дом рассматривает возможность признания террористической организацией Корпуса стражей исламской революции — иранских элитных военных частей. Это решение, в частности, поддерживает Майк Помпео, госсекретарь США и бывший глава ЦРУ. Впрочем, в администрации Трампа многие возражают, опасаясь, что это решение приведет к волне террористических атак на американские объекты.

Но, пока в США спорят, ВВС распространило сенсационную новость: в Германии задержан иранский дипломат, в Бельгии — два местных гражданина иранского происхождения. Их подозревают в подготовке нападения на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана. У арестованных в Антверпене 38-летнего Аниса С. и 33-летней Насимы Н. изъяты 500 граммов самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор. Иранский дипломат, как подозревается, был с ними на связи.

Здесь нужно небольшое пояснение. Дипломатический иммунитет, конечно, никто не отменял, но он действует только в той стране, где дипломат официально аккредитован. Так что де-юре возможность ареста иранского дипломата из посольства Австрии на территории ФРГ есть. Другое дело, что это всегда чрезвычайное событие. Но тут речь идет о попытке теракта на весьма примечательном мероприятии.

Поясним. Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), основанный в 1981 году во Франции, является одним из двух парламентов в изгнании иранского сопротивления и объединяет пять иранских оппозиционных политических организаций. Крупнейшая из них — Народные моджахеды Ирана (MEK). В Соединенных Штатах и Европе одно время она входила в список террористических организаций, однако сейчас таковой не признается. Но самое главное, на конференции Совета присутствовали несколько европейских и арабских министров, а также советник Дональда Трампа Руди Джулиани.

А тогда уже становится понятным, что сотрудничество Армении с Ираном на нынешнем фоне становится для Еревана делом весьма рискованным. Но, похоже, выбирать Армении не приходится. Особенно с учетом интереса России к оружейному трафику через свой «форпост», который вновь мало что решает.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az