Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент, от имени азербайджанского народа и лично от своего имени искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником США – Днем независимости. Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают дружественные и партнерские отношения. Наши страны тесно сотрудничают в решении региональных проблем, в области борьбы с терроризмом, вопросах безопасности, а также в экономической сфере.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Америки – мира и процветания».

Minval.az