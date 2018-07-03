Один из остановленных блоков ТЭЦ «Азербайджан» в Мингячевире (мощностью 150 МВт) запущен.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

Я.Бабанлы отметил, что второй блок будет запущен в ближайшие минуты.

Minval.az