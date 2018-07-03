Один из остановленных блоков ТЭЦ «Азербайджан» в Мингячевире (мощностью 150 МВт) запущен.
Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.
Я.Бабанлы отметил, что второй блок будет запущен в ближайшие минуты.
Один из остановленных блоков ТЭЦ «Азербайджан» в Мингячевире (мощностью 150 МВт) запущен.
Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.
Я.Бабанлы отметил, что второй блок будет запущен в ближайшие минуты.
Дата: 2018/07/03 17:15
Раздел: Азербайджан
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